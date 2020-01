© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quique Setien allontana Arturo Vidal dall'Inter. Secondo quanto riferito da Sport, la prima decisione presa dal nuovo allenatore del Barcellona sarebbe infatti quella di confermare e trattenere in squadra il centrocampista cileno. Nella prima riunione con la dirigenza dopo il suo arrivo ai blaugrana, il successore di Valverde ha chiesto ad Abidal e Bartomeu di evitare qualsiasi cessione nel mercato di gennaio. L'unico movimento preso in considerazione sarebbe così quello per un nuovo numero 9, visto il grave infortunio di Luis Suarez.