Inter, Vidal non è più un obiettivo? Da Barcellona: "Nessuna chiamata dopo gennaio"

Nessuna nuova chiamata dall'Inter per Arturo Vidal. È questo il messaggio che filtra dal Barcellona, pubblicato oggi sulle colonne di Mundo Deportivo.

Per il quotidiano catalano in questi mesi i blaugrana non avrebbero avuto più alcun contatto coi nerazzurri circa il futuro del centrocampista cileno, tra gli obiettivi principali di mister Antonio Conte. Gli ultimi approcci di Marotta e Ausilio risalgono così allo scorso gennaio, dato che da lì in poi ha regnato il silenzio.