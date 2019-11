© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte vuole un centrocampista nel prossimo mercato di gennaio e i nomi più in voga negli ultimi giorni sono quelli di Arturo Vidal e Ivan Rakitic. In questo momento però il club nerazzurro non vuole mettersi al tavolo con il Barcellona per non rischiare di dover parlare anche di Lautaro Martinez, obiettivo numero uno per l'attacco dei blaugrana. Il Toro deve essere blindato prima di dare l'assalto o al cileno, preferito da Conte, o al croato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.