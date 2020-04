Inter, Vidal slegato dall'operazione Lautaro: può arrivare per 10 milioni

Arturo Vidal continua ad essere un obiettivo concreto dell'Inter. Se fosse stato per Antonio Conte, il cileno sarebbe già alla Pinetina dalla scorsa estate, per questo una volta conclusi i campionati è più che lecito aspettarsi un nuovo assalto nerazzurro. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, complice un contratto in scadenza nel 2021 e la crisi coronavirus, il prezzo del cartellino non dovrebbe superare i 10 milioni, con i nerazzurri pronti ad offrire un biennale o un triennale. Il problema resta il pesante ingaggio da 8 milioni a stagione, ma a gennaio il cileno aveva affermato di essere disposto a parte del suo stipendio pur di lavorare nuovamente con mister Conte.