Inter, volata per Kumbulla. Si punta a chiudere con l'Hellas Verona

Sembra avvicinarsi la volata finale nella corsa a Marash Kumbulla, centrale difensivo albanese di proprietà dell’Hellas Verona. Nei giorni scorsi, come riportano i colleghi di SkySport, il Napoli era tornato a farsi sotto dopo il tentativo durante la finestra di mercato invernale riproponendo le medesime condizioni di gennaio: 20 milioni di euro più cinque di bonus al club scaligero, ma con il giocatore che sembra preferire un’altra destinazione. Ecco, allora, il nuovo assalto dell’Inter che avrebbe ricevuto il via libera per definire l’operazione. Sempre che dalla Bundesliga non arrivi un nuovo rilancio.