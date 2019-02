© foto di PhotoViews

Operazione in Belgio per Sime Vrsaljko. Lo comunica l'Atlético Madrid attraverso i propri canali ufficiali": "È stato sottoposto questo mercoledì a un'operazione chirurgica al ginocchio sinistro che lo terrà lontano dai campi da gioco per un lungo periodo. Il dottor Villalón, in rappresentanza dei servizi medici del club, ha seguito l'intervento a cui è stato sottoposto il giocaotre, che comincerà ora il recupero sotto l'osservazione del nostro corpo medico. Dall'Atlético Madrid vogliamo mandare tutto il nostro appoggio al giocatore croato nel suo percorso di recupero e augurargli di tornare a giocare quanto prima".