Inter, Zanetti in Sudamerica per trattare il difensore Martinez Quarta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito da TyC Sport, il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti, sarebbe partito la settimana scorsa per Lima per assistere alla finale di Copa Libertadores e per portare avanti alcuni colloqui con il River Plate per il futuro del difensore classe '96 Lucas Martinez Quarta. Il giocatore - si legge - ha una clausola rescissoria da 22 milioni di dollari.