Ospite di Marca, Javier Zanetti parla così dell'esplosione di Lautaro Martinez, diventato rapidamente l'uomo simbolo della squadra di Antonio Conte: "Lautaro ha solo 22 anni ed è esploso con un rendimento molto elevato in breve tempo. Battuta la concorrenza dell'Atletico Madrid per prenderlo? Rispettiamo tutti, ma abbiamo saputo che c'era la possibilità di acquistarlo. Abbiamo fatto un investimento che ripagherà in futuro. Barcellona? L'idea è che stia con noi. Ha solo 22 anni, spero che rimanga qui per un po'. Per l'Inter può essere importante da ora".