Inter, Zanetti: "Lautaro Martinez è un patrimonio del club, Per ora non se ne va"

Il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha parlato a Fox Sports di Lautaro Martinez: "Personalmente sono contento del presente di Lautaro, abbiamo fatto tanto per prenderlo e speravamo potesse avere la crescita che ha avuto. Lo vedo felice qui, sta vivendo l'esperienza non facile del calcio italiano. Il Barcellona? Molte squadre notano i giocatori che fanno bene, Barça compreso, ma è altrettanto vero che ha ben presente che gioca già in un grande club come l'Inter. Per ora Lautaro non se ne va, è il presente e il futuro dell'Inter: è un patrimonio del nostro club così come gli altri giovani in rosa".