Inter, Zanetti: "Slavia da rispettare, non saranno due vittorie automatiche"

Ai microfoni di Znamzpravy, Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, parla del girone di Champions League che include, oltre ai nerazzurri, il Borussia Dortmund, il Barcellona e lo Slavia Praga: "E' un gruppo molto impegnativo, sono tutte squadre difficili da affrontare. Con lo Slavia è importante fare un risultato positivo all'esordio. Non pensiamo che con loro siano due vittorie automatiche, nel calcio tutti gli avversari vanno rispettati e lo Slavia ha meritato di essere in Champions. Il girone è difficile, bisognerà sudare per passare. Il mio ruolo? Per me è soprattutto una grande responsabilità perché l'Inter è un grande marchio globale. Ci sono stati diversi cambi di proprietà e il nostro compito è preservare le importanti tradizioni dell'Inter.