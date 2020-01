Inter, Zanetti sulla Juve: "Squadra competitiva, con molte riserve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Tyc Sports, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato - tra le altre cose - anche del paragone con la Juventus: "Ha una squadra molto competitiva e ha molte riserve. Per il momento i risultati ci stanno aiutando, è il risultato di un grande lavoro con un allenatore che conosce benissimo il calcio italiano. I tifosi come in tutte le altre parti del mondo vogliono vincere subito, ma in un processo di crescita ci vuole tempo. Serve l'intelligenza del club, di noi dirigenti che abbiamo imparato le lezioni. Dobbiamo dare il tempo al nostro allenatore di trasmettere le sue idee ai giocatori, dobbiamo essere pronti ad appoggiarlo anche noi momenti difficili che arrivano per tutti. Sono sicuro che il lavoro che stiamo facendo ci ripagherà".