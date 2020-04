Inter, Zanetti sulla ripresa: "Bisogna evitare di compromettere la prossima stagione"

Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, ha parlato della possibilità di disputare un mini torneo all'italiana con Juventus e Lazio per l'assegnazione del titolo nel caso in cui sia impossibile ripartire con l'intera stagione: "Penso che trovare una formula sia complicato in questo momento - ha dichiarato a Sky Sport - Per le semifinali di Coppa Italia c'è più tempo, ma prima bisogna capire quando la situazione sarà sistemata. Bisognerà anche stare attenti a non compromettere la prossima stagione. Non è semplice prendere una decisione. Dobbiamo vedere tutte le carte sul tavolo e sperare poi di prendere la decisione giusta".