Inter, Zhang: "FFP sia più flessibile, specie nei passaggi di proprietà"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Steven Zhang, ospite del convegno "Financial Fair Play, does it matter?", ha parlato così dell'importanza del Financial Fair Play e di quanto ha inciso sul calcio moderno: "Le idee, l’energia e la passione possono rafforzare un intero sistema. Ogni mese dobbiamo confrontarci con la sfida del FFP. Tutte le volte in un club di calcio si finisce col parlare di Fair Play Finanziario. Non di sport e strategia, ma di regole, obiettivi, cambiamento del territorio e della società tutta. I club avrebbero bisogno comunque di una struttura più flessibile, leggera e tollerante. Specie quando avviene un passaggio di proprietà, laddove il calcio non è più quello delle famiglie che mettono i soldi", le parole del presidente dell'Inter.

