Inter, Zhang: "In Champions da due anni. Dovremo esserci sempre"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, dopo l'elezione nel board dell'ECA, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Spero di poter dare nuova energia e idee per le nuove generazioni che non guardano la partita solo per 90 minuti ma anche con i social. Spero di portare queste nuove idee nel board una visione più tecnologica e globale nelle competizione europea. L'Inter vuole combattere a livello globale, siamo in Champions da 2 anni e dovremo esserci sempre per far sentire la nostra voce nel futuro del calcio europeo".