Inter, Zhang patteggia dopo aver dato del pagliaccio a Dal Pino: pagherà una multa

Steven Zhang fa un passo indietro rispetto alle dichiarazioni mezzo social che lo scorso 2 marzo aveva indirizzato al presidente della Lega Calcio Dal Pino. "Il più grande clown che abbia mai visto" fu la frase riferita al dirigente dopo che si era espresso in modo contrario alla possibilità di giocare a porte chiuse la gara contro la Juventus. In una memoria difensiva ha riconosciuto di aver esagerato con le parole e dunque non ci sarà nessun deferimento e nessun dibattimento in aula, con il presidente dell'Inter che se la caverà con una multa salata o poco più. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.