Intrigo Lukaku, dal Belgio: c'è anche il Napoli, ma la Juve resta avanti

E' bagarre tra Juventus e Inter per Romelu Lukaku, attaccante in uscita dal Manchester United. Eppure il terzo incomodo potrebbe essere proprio il Napoli. Secondo i colleghi belgi di Voetbal Primeur, Aurelio de Laurentiis potrebbe sfruttare le difficoltà riscontrate dagli altri due club italiani per soffiare il belga alla concorrenza con un'offerta che comprenderebbe il cartellino di Arkadiusz Milik e un conguaglio economico.

Gong Premier - Tuttavia il tempo stringe, dal momento che il mercato inglese terminerà il prossimo 8 agosto, e la Juve ha la carta Dybala, per cui resta favorita al momento. Anche sull'Inter, che nelle ultime ore avrebbe aumentato la sua offerta fino a 80 milioni. Non pochi.