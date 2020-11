Inzaghi chiude il caso Luis Alberto: "Ha dato una risposta sul campo. La darà anche fuori"

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Zenit. E chiude il caso Luis Alberto: "Penso che abbia dimostrato cosa rappresenta per noi. Giocatore importantissimo che ha dato una grandissima risposta in campo per quel che ha fatto tecnicamente e per il sacrificio. Ha dato una risposta sul campo e ora ci aspettiamo risposte fuori dal campo. Su questo non ho dubbi, ho parlato col ragazzo e mi è sembrato sereno e motivato per fare sempre meglio".