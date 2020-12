Inzaghi deve trovare una soluzione per Andreas Pereira: Tare stravede per lui e Lotito lo chiede...

Ogni volta che entra, si mette in luce Andreas Pereira, che a tre mesi dal suo arrivo dal Manchester ancora non è riuscito a imporsi definitivamente nella Lazio. Inzaghi lo utilizza con il contagocce e non riesce a trovargli continuità in campo. Vuoi perché nelle gerarchie davanti a lui ci sono giocatori come Luis Alberto, Milinkovic e Correa, dei titolarissi e fedelissimi del tecnico, che in un momento delicato si fida più di loro. E vuoi perché non si è ancora ben capito dove possa rendere al meglio il 24enne brasiliano: da seconda punta fa più fatica, mentre da intermedio sembra essere più a suo agio. Toccherà a Inzaghi trovare la sistemazione giusta, ma Pereira reclama spazio: è innegabile come stia crescendo mentre gli altri sopracitati stiano vivendo un momento in chiaroscuro.

A Dortmund nell'ultima mezz'ora è stato l'uomo in più e nel finale di gara ha costretto Burki al miracolo sotto l'incrocio. Il sabato seguente è partito titolare contro lo Spezia: non ha brillato, ma si è visto annullare dal var un gol e l'assist per Caicedo. Poi è sceso in campo solo 4 minuti con il Club Brugge, 9' con l'Hellas Verona e 10' con il Benevento: 23' totali in tre partite, un bottino decisamente magro per uno dal suo estro. A cui abbina grandi doti aerobiche: nessuno lo avrebbe mai immaginato, ma nei test atletici che vengono svolti a Formello è sempre uno dei migliori. Ora sta a Inzaghi trovare il modo per valorizzarlo, come ha fatto con Luis Alberto, Milinkovic e Correa, che con degli accorgimenti tattici sono diventati degli assoluti punti di forza. Per lui stravede il ds Tare e lo chiede anche Lotito: tra le accuse fatte al tecnico nell'incontro di mercoledì gli ha contestato anche il fatto di utilizzare poco le alternative della rosa. Domenica con il Napoli e mercoledì contro il Milan, ci sarà bisogno anche del talento di Pereira per uscire dalla crisi e rimettere in piedi un campionato iniziato male (dal 2015-'16 la Lazio non faceva così pochi punti alla 12° giornata).