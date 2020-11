Inzaghi esalta Immobile: "Due settimane a casa, poi Crotone e stasera prestazione maiuscola"

Vittoria fondamentale per la Lazio in Champions League contro lo Zenit (3-1). A sottolinearlo, ai microfoni di Mediaset, è lo stesso tecnico biancoceleste Simone Inzaghi: "Sapevamo l'importanza della gara, potevamo vincere anche con qualche gol in più. Siamo stati bravi a farla sembrare una partita semplice, contro la testa di serie numero 1 del girone. Sofferenza nei primi minuti? Lo Zenit è una squadra tecnica, non banale, ma stasera abbiamo fatto una grande partita. Complimenti ai ragazzi che sono stati bravissimi. Immobile? Sappiamo cosa rappresenta per noi, è stato due settimane a casa e dopo Crotone si è presentato stasera con una prestazione maiuscola".