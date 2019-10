Inzaghi risponde a Klose: "Lazio non da Champions? Lo smentiremo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per Miroslav Klose, intervistato oggi da La Gazzetta dello Sport, 'la Lazio non è da Champions'. In conferenza stampa arriva la risposta del tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi. "Ho un bellissimo rapporto con lui, mi diede una grandissima disponibilità nelle prime 7 partite alla Lazio. È normale che abbia espresso un giudizio, che noi dovremo smentire con il lavoro quotidiano".