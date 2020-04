#iorestoacasa - TMW consiglia: 50 anni fa lo Scudetto del Cagliari: riviviamo la storica cavalcata

Pochi giorni fa, il 12 aprile per l'esattezza, è caduto l'anniversario del primo e unico Scudetto vinto dal Cagliari. Un anniversario importante visto che da quel giorno sono passati 50 anni e che purtroppo non è stato festeggiato a dovere a causa dell'emergenza che stiamo vivendo da oltre un mese a questa parte. Quel 12 aprile del 1970 mentre la Juventus veniva sconfitta in casa dalla Lazio, la squadra rossoblù di Manlio Scopigno batteva il Bari per 2-0 laureandosi Campione d'Italia per la prima volta con due giornate d'anticipo. Era la squadra di Gigi Riva, Enrico Albertosi, Pierluigi Cera, Angelo Domenghini e del brasiliano Nenè

Quale modo migliore per ricordare una pagina storica del nostro calcio se non rivedere tutti i gol della cavalcata sarda nella stagione 1969/70.