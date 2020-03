#iorestoacasa - TMW consiglia: da Kahn a Cantona, i giocatori più cattivi della storia

Il calcio non è fatto solo di grandi gesti tecnici, di giocate sublimi e di sportività. Ma anche di cattiveria, interventi sporchi, duri, gesti ai limiti dell'antisportività. L'altra faccia del gioco del pallone, quella metà oscura da cui di tanto in tanto anche grandi campioni si fanno attrarre. In questo video c'è un piccolo compendio di interventi di questo tipo, compiti da giocatori di varie epoche, in una formazione di cattivi (seppur talentuosi) con tanto di riserve. Dal tedesco Oliver Kahn fra i pali fino a Eric Cantona in attacco, con una folta rappresentanza italiana (Marco Materazzi, Gennaro Gattuso e Paolo Di Canio). Ma anche qualche assenza inspiegabile come quelle degli ex Juventus Felipe Melo ed Edgar Davis, ma soprattutto di un trio di difensori che hanno fatto paura agli attaccanti di mezza Europa come gli inglesi Terry Butcher e Norman Hunter e il basco Andoni Goikoetxea (per quest'ultimo chiedere referenze a Diego Armando Maradona e Bernd Schuster).

