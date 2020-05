#iorestoacasa - TMW consiglia: Descrizione di una battaglia. I rituali del calcio

Più che un libro un saggio sociologico per spiegare cos'è il movimento ultras, qual è la cornice – o per meglio dire il frame - entro cui si muovono e compiono i loro gesti rituali spesso considerati insensati da coloro che non fanno parte di questo mondo. “Descrizione di una battaglia” di Alessandro Dal Lago è un libro fondamentale per chi vuole approfondire, anche dal lato scientifico, un mondo troppo spesso vituperato e non compreso che però è parte integrante del calcio.

“Il pubblico degli ultrà mette in scena ogni domenica una certa idea di giustizia, di estetica, di protesta e di identità che dobbiamo decifrare” e proprio questo è l'obiettivo di un libro che seppur uscito 30 anni fa è ancora un punto di riferimento nello studio di un movimento che trasforma gli stadi, e le curve, in palcoscenici dove dare vita a una battaglia rituale che ha i suoi codici, i suoi valori e le sue opposizioni.