#iorestoacasa - TMW consiglia: "Futbol. Storie di calcio". Un filo rosso che lega Maradona a El Gato

vedi letture

Cosa lega campioni come Obdulio Varela e Diego Armando Maradona a oscuri portieri come El Gato Diaz, arbitri improvvisati come il figlio di Butch Cassidy o allenatori imperfetti come Peregrino Fernandez? Facile, la penna di uno dei più grandi cantori sudamericani come Osvaldo Soriano, giornalista e scrittore argentino che amava i cosiddetti perdenti e il calcio. E proprio dalle loro storie nasce “Futbol. Storie di calcio”, il libro che vi consigliamo quest'oggi.

Un libro dove oltre appunto ai due campioni sopraccitati si trovano, raccontati con la stessa passione e lo stesso amore, personaggio più sconosciuti del calcio latinoamericano, uomini imperfetti che vivono affrontano la vita e il calcio nella medesima maniera, con il pallone che diventa metafora della vita stessa. Un libro formato da diversi racconti scritti fra il 1983 e il 1997 che vanno dalla finale fra Brasile e Uruguay del 1938 – la gara del Maracanazo raccontata dal capitano della Celeste Varela – al rigore più lungo del mondo, durato una settimana e battuto due volte (e due volte parato da El Gato Diaz) avvenuto nel 1958 in una sperduta valle del Rio Negro fra l'Estrella e il Deportivo Belgrano. Racconti intensi, unici, che fanno innamorare ancor di più di quello splendido gioco che è il Futbol.