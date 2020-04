#iorestoacasa - TMW consiglia: El Taconazo di Redondo a Old Trafford

"Una delle giocate più belle mai viste su un campo di calcio". Chissà quante volte abbiamo pensato questa frase, rivedendo le immagini di quello che è passato alla storia come El Taconazo: venti anni fa, il 19 aprile del 2000, Old Trafford e tutto il mondo del calcio caddero ai piedi di Fernando Redondo e della sua lucida follia, che rese "famoso" anche il povero Henning Berg, il difensore dei Red Devils che venne letteralmente umiliato dal centrocampista argentino.

Siamo al 53' della sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League, tra le due ultime vincitrici della competizione. Dopo lo 0-0 del Santiago Bernabeu, Raul e soci erano riusciti a ipotecare la qualificazione grazie all'autorete di Keane e al gol del numero 7. Una partita virtualmente chiusa per tutti, ma non per Redondo, che si inventa una giocata di classe purissima: tunnel con il tacco per smarcarsi del'avversario in prossimità della linea del fallo laterale, assist al centro per Raul, che a porta vuota firma la sua doppietta personale. Il match finirà 2-3 e il Real volerà in semifinale, avviandosi a vincere la sua ottava Coppa. Quel colpo di classe, tra istinto e sfacciataggine, resterà impresso nella memoria per sempre.