iorestoacasa - TMW consiglia: Il terzo tempo di Karelov, antenato di Fuga per la vittoria

Il terzo tempo di Karelov, antenato di Fuga per la vittoria

Conosciamo tutti Fuga per la vittoria, il celebre film ispirato alla partita della morte giocata a Kiev il 9 agosto 1942 tra una squadra mista di calciatori di Dynamo e Lokomotiv ed una selezione composta da ufficiali della Luftwaffe, l'aeronautica militare tedesca. A Sylvester Stallone, Max von Sidow e Michael Caine si affiancarono veri campioni di calcio, come Pelé, Bobby Moore e Osvaldo Ardiles. Questa pellicola, però, non è stata la prima a ricordare quello storico evento. Nel 1961, infatti, il regista ungherese Zoltán Fábri girò Due tempi all'inferno, seguito qualche mese dopo da Evgenij Karelov e il suo Il terzo tempo.

La sceneggiatura di quest'ultimo è di Aleksandr Borshchagovskij, tratta dal suo romanzo Trevozhnye oblaka, e fa riferimento a fatti realmente accaduti. Nel 1942, le armate naziste invasero il suolo sovietico. I tedeschi, in occasione dell'anniversario dell'inizio del conflitto, decisero di organizzare una partita di calcio con i prigionieri, in segno di benevolenza; così, da un campo di concentramento ne furono scelti alcuni che, prima della guerra, erano stati dei calciatori. Il film si divide in due parti: nella prima si fa la conoscenza dei personaggi, della loro personalità e di tutti gli eventi accaduti prima della partita, mentre la seconda

è incentrata unicamente sulla sfida. L'argomento è delicato, ma il film riesce a essere scorrevole e a non scadere in uno scontato patriottismo. Il messaggio è di speranza, un invito a spezzare le catene e liberarsi da chi ci costringe a vivere nella paura.