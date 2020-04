#iorestoacasa - TMW consiglia: "Il mio anno preferito", storie di calcio britannico

Da Nick Hornby, forse, ci saremmo aspettati un titolo diverso, non foss'altro perché una delle citazioni più famose del suo mitico "Febbre a 90'" si riferisce alla consuetudine di ogni tifoso di scandire gli "anni" in "stagioni" calcistiche. Così, la raccolta di racconti "My Favourite Year: A Collection of Football Writing", che lo stesso autore britannico ha curato nel 2001, quasi non induce pensare che l'argomento in questione sia esclusivamente il calcio.

Lo sport più amato è narrato in ogni sua forma e dal punto di vista di tredici (compreso lo stesso Hornby) autori (non solo giornalisti e scrittori), che riportano alla luce i ricordi delle loro esperienze più belle e particolari. Dalla Nazionale irlandese all'Oxford United, fino allo Swansea e all'Arsenal, cambiano gli stadi e i campionati ma la passione per il gioco è la stessa, anche se spesso è disillusa. Un tifo vissuto attraverso le radio, il televideo, per corrispondenza o nei classici pub, un libro che piacerà soprattutto ai sostenitori delle piccole squadre di provincia.