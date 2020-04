#iorestoacasa - TMW consiglia: "Italia-Francia 6-2", la prima partita degli Azzurri

Azzurri, ma non dal primo momento. L'Italia giocò la sua prima partita ufficiale indossando una divisa bianca, contro un avversario ostico, sulla carta quasi imbattibile perché poteva contare su sei anni di esperienza internazionale. La Francia si presentò all'Arena Civica di Milano il 15 maggio 1910: una data storica, così come storica fu la lezione che i ragazzi allenati da Umberto Meazza (non un vero CT, ma un membro della Commissione Tecnica) impartirono ai cugini d'Oltralpe.

Nonostante l'assenza per squalifica dei giocatori della Pro Vercelli, la squadra che all'epoca dominava il campionato, la neonata Nazionale riuscì a sorprendere i più quotati avversari, battendoli con un tennistico 6-2. Ad aprire le danze e a segnare il primo gol assoluto della selezione italiana fu un giocatore del Milan, Pietro Lana, autore di una strepitosa tripletta che mandò in visibilio i 4.000 dell'Arena Civica. Gli altri marcatori furono Fossati (Inter), Rizzi (Ausonia, società milanese sciolta nel 1925) e Debernardi (Torino), mentre per la Francia trovò la rete con Bellocq e Ducret.