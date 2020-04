#iorestoacasa - TMW consiglia: "Sfida per la vittoria", McCoist e l'ironia del cinema

Il titolo rimanda alla pellicola ben più famosa del 1981. I protagonisti, però, non sono Sylvester Stallone e Pelé, ma Robert Duval e Ally McCoist. Non si gioca per la vita, ma per la gloria, quella di una piccola squadra di seconda divisione scozzese - il Kilnockie - che all'improvviso si ritrova a lottare per la promozione e a giocarsi la finale di Coppa contro i Rangers.

Dicevamo di McCoist: grande attaccante della Nazionale e proprio dei Rangers, nel film interpreta Jack McQuillan, una vecchia gloria sul viale del tramonto, tra l'altro genero dell'allenatore del Kilnockie. Ironia della sorte, quello che era stato un idolo per Ibrox Park nella realtà, nella finzione è un ex giocatore del Celtic che a un certo punto subisce un tentativo di aggressione da parte dei sostenitori dei Rangers.