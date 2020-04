#iorestoacasa - TMW consiglia: "Mean Machine". Vinnie Jones alla guida una squadra di detenuti

Remake inglese di “Quella sporca ultima meta”, con il calcio che prende il posto del football americano, con una strizzata d'occhio a “Fuga per la vittoria”. Il protagonista è l'ex, cattivissimo, calciatore Vinnie Jones lanciato con successo nel mondo del cinema da Guy Ritchie in “Lock and Stock”. Oltre al gallese nella pellicola ci sono altri calciatori come Charlie Hartfield (ex di Sheffield United e Swansea), Nevin Saroya (ex Brentford), Paul Fisheden e Brian Gayle (ex Wimbledon) e, in un piccolo cameo, Ryan Giggs nelle vesti di un secondino.

La storia è quella dell'ex campione e capitano dell'Inghilterra Danny Meehan, alcolizzato e finito in galera dopo aver venduto una partita della Nazionale per pagare i debiti di gioco che viene in un carcere all'apparenza modello dove il direttore è dedito alle scommesse e lo vuole come allenatore della squadra formata dai secondini. Un'operazione quest'ultima che non si realizza, ma Meehan-Jones convincerà il direttore del carcere di formare e allenare una squadra dei detenuti (che ha in Jason Statham un portiere modello Stallone) che sfiderà quella dei secondini in una gara che andrà oltre il mero significato sportivo.