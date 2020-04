#iorestoacasa - TMW consiglia: Okudera, dal Giappone all'Europa prima di Holly e Benji

Capitan Tsubasa, Holly e Benji per i pochi profani, è il famoso manga sul calcio ideato da Yōichi Takahashi nel 1981. Narra la storia di Tsubasa Ozora (Oliver Hutton), un piccolo fuoriclasse giapponese che a 15 anni lascia il Giappone per confrontarsi con il futebol brasiliano e, successivamente, con quello europeo. Nell'immaginario collettivo, il calcio nipponico comincia in questo momento, grazie al grande successo congiunto del fumetto e del cartone animato. Quello che forse molti non sanno è che c'era già stato uno Tsubasa, qualche anno prima, capace di realizzare quel sogno: il suo nome è Yasuhiko Okudera.