Italia, Bonucci: "Abbiamo creato molto. Chiesa è giovane e crescerà col lavoro quotidiano"

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il difensore dell'Italia Leonardo Bonucci ha commentato il pareggio contro l'Olanda: "Il cambio tattico dell'Olanda? Vuole dire che ci rispettano e ci tenevano. Nonostante la loro disposizione tattica abbiamo creato diverse occasioni. Abbiamo fatto un po' di fatica nel fraseggio ma quello che abbiamo fatto bene è stata la voglia di vincere. Abbiamo creato, peccato perchè tre punti stasera sarebbero significati tantissimo".

Bene le prove di Barella e Chiellini?

"Abbiamo fatto una partita egregia in fase difensiva. Anche D'Ambrosio ha fatto bene. Barella ha alternato buone cose a errori tecnici ma è normale con la loro pressione. Questa Nazionale ha i tre palleggiatori Barella, Verratti e Jorginho che fanno grandi cose. Ora abbiamo buoni sostituti e questo ci fa andare avanti con fiducia".

Chiesa in difficoltà in Nazionale?

"Io sinceramente non ho visto grosse difficoltà. Ha fatto quello che gli viene chiesto. Giocando uomo contro uomo ci sono volte in cui la giocata ti riesce e a volte no. Bisogna lasciarlo crescere. Capisco tutta la pressione perchè è arrivato alla Juventus. Non dimentichiamoci che è un giovane e deve fare il suo percorso. Ha grande talento e solo il lavoro quotidiano può farlo crescere".

E' arrivato il 3-0 a tavolino per la gara non giocata contro il Napoli.

"Sono semplicemente le regole. Noi ci siamo attenuti a quelle. Sono state valutate le situazioni in base ad un regolamento scritto".

Ronaldo e McKennie in quarantena.

"Loro sono in quarantena e noi andremo in isolamento. Ci alleneremo, penseremo a giocare col Crotone e a vincere. Poi continuiamo ad allenarci per andare a Kiev e giocare. Il nostro pensiero è solo giocare e allenarci. Sotto questo punto di vista devo dire grazie a chi era in tribuna oggi. Bergamo e bergamaschi hanno dato segnali di grande unione portato avanti i valori di tutti gli italiani combattendo contro un qualcosa di sconosciuto e rialzandosi. Per noi saranno sempre di esempio".