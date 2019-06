© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il successo contro la Bosnia, il difensore dell'Italia Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “E’ stata una partita difficile. Nel primo tempo eravamo un po’ lunghi e loro sono una squadra tecnica con Pjanic e Dzeko che ti fanno anche girare a vuoto. Siamo stati bravi a restare in partita e a volerla vincere con equilibrio. Un piede e mezzo no ma abbiamo lanciato un bel segnale a questo Europeo. Il percorso sta andando bene e bisogna continuare così”.

Il rischio è contemplato?

“Il rischio sì. Ma il rischio come il secondo tempo. Nel primo tempo eravamo disordinati e quando lasci un tempo di gioco a giocatori come Pjanic e Dzeko arrivano in area”.

Nazionale con cuore?

“E’ una Nazionale che sta crescendo e sta trovando gli equilibri. Oggi è stato un passo di crescita importate. Oggi l’abbiamo ribaltata con ordine. La squadra sta acquisendo maturità ma oggi ne ha mostrata tanta”.