Italia, Lombardo: "Mancini è determinante per la nazionale. D'Ambrosio giocherà centrale"

Attilio Lombardo, assistente del ct Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match tra Italia ed Estonia: "Evani sta vivendo serenamente il momento, noi gli siamo accanto. C’è un gruppo e un'atmosfera dove non ci sono tensioni, sarà pronto per guidare questa squadra".

Il ritorno di Mancini?

"Noi ci auguriamo che il suo ritorno non slitti di tanto e che possa star bene. Ci manca tanto, Roberto è determinante per questa nazionale. Mi auguro che la squadra possa dimostrare che le scelte fatte siano state giuste. Seguirà tutto a distanza, ha seguito tutto via Skype. Non è mai mancato come soggetto, i ragazzi lo sanno".

La formazione di oggi quale sarà?

"D’Ambrosio può giocare come centrale, l’ha già fatto in passato. L’attacco sarà inedito, ma ha già ha soddisfatto le aspettative. Le scelte sono fatte anche in base al merito".

Da chi vi aspettate di più?

"Non parliamo del singolo, parliamo del gruppo e del calcio che Roberto ha insegnato ai giocatori".