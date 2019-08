© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport toccando anche l’argomento relativo alla Roma e a Daniele De Rossi: “La Roma di Fonseca? È un bravo allenatore: filosofia calcistica portoghese, ha un concetto di gioco brillante. È vero che in Ucraina vince quasi sempre lo Shakhtar, ma la sua squadra ha sempre fatto un buon calcio. De Rossi al Boca? Daniele aveva ancora voglia di giocare e la chance Boca, squadra con una storia incredibile, per lui può essere una grande esperienza. Lui è giovane, io anche: c’è tempo per lavorare insieme”, ha concluso.