© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"I gol arriveranno, adesso è importante cercare di fare bene". Lo ha detto il ct dell'Italia, Roberto Mancini, a poche ore dalla seconda sfida di qualificazione per Euro 2020 contro il Liechtenstein: "Abbiano sempre creato tanto, prima o poi le situazioni cambiano e i gol arriveranno - ha dichiarato alla Rai - perché i giocatori che abbiamo i gol li hanno sempre fatti, insomma non sarei cosi' preoccupato. Bisogna semmai essere un po' più precisi per alzare la media gol".