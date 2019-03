Italia, Quagliarella: "Ringrazio tutti, è stata una serata stupenda"

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabio Quagliarella è intervenuto al termine di Italia-Liechtenstein. Ecco la sua analisi ai microfoni di Rai Sport: "È stata una bellissima serata, stupenda. Ho anche segnato due gol, ci tengo a ringraziare i miei compagni. Mi hanno incitato a fare il terzo, li ringrazio davvero. Li ho visti a disposizione: è stata una serata stupenda. Ringrazio anche il pubblico, mi sono commosso. Sono ricordi che porterò sempre con me".

Per te è una rinascita. "È passato un po' di tempo dall'ultima convocazione. Ritornare a fare gol e dare una mano alla squadra è piacevole. L'età passa ma non me li sento, sto bene fisicamente. Sono sereno, mi alleno con continuità: è una cosa fondamentale. Ringrazio in primi la Sampdoria e il ct Mancini che mi ha dato questa possibilià".

Ti hanno lasciato anche il rigore. "Quando c'è stato il rigore loro mi hanno detto che toccava a me calciare. Ci tengo a ringraziarli di cuore".

Ora siamo primi nel girone. "È una cosa fondamentale, partire bene è importante. Siamo l'Italia, è il passo che dobbiamo tenere. Possiamo solo migliorare".