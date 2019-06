Italia U21, Il Romanista: Zaniolo e Kean in ritardo, Di Biagio li punisce

Nicolò Zaniolo e Moise Kean sarebbero stati puniti dal ct dell'Italia Under 21 Luigi Di Biagio dopo essere arrivati in ritardo a una riunione tecnica della Nazionale. Un'indiscrezione, arrivata dalle pagine de Il Romanista, che - se confermata - potrebbe dunque portare alla clamorosa esclusione dell'attaccante della Juventus, almeno dal 1', nella sfida decisiva di questa sera contro il Belgio. Il talento della Roma è invece già squalificato per somma di ammonizioni.

Intanto, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, l'ufficio stampa degli azzurrini non ha voluto né confermare né smentire la notizia rimandando tutto al fischio finale del match.