Italia U21, Nicolato: "Kean e Zaniolo imparino dai loro errori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima gara per le qualificazioni ad Euro2021 per la nuova Italia Under21 di Paolo Nicolato. Il nuovo ct ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Lussemburgo: “E' chiaro che la strada è molto lunga - dichiara Nicolato - siamo ancora agli inizi e quindi mi aspetto di tutto. Al momento grandi certezze ancora non ne abbiamo, dobbiamo cercare di andare avanti, mettere un mattoncino dietro l'altro e soprattutto fare bene. Il girone non è semplicissimo – avverte - l'Irlanda è tosta, l'Islanda in crescita e la Svezia è una nazionale di buon livello. Federazioni che una volta erano considerate di secondo piano, sono in fase di sviluppo”. Conosce bene i suoi ragazzi Paolo Nicolato e con molti di loro ha condiviso le due belle cavalcate nell’Europeo Under 19 del 2018 (secondo posto) e nel Mondiale Under 20 dello scorso giugno (quarto posto): “Questa Under 21 è un mix di giocatori che hanno fatto un tipo di percorso negli anni, frutto di un lavoro lungo che viene da lontano. Speriamo di portarlo avanti nel miglior modo possibile”.

Sul Lussemburgo: "Ho imparato ormai a non sottovalutare nessuno, le partite possono essere un po' più facili o meno facili a seconda del nostro atteggiamento, ma a livello internazionale tutti sono da temere. Quella di domani sarà un'altra partita rispetto a quella di Catania, però mi auguro che l'atteggiamento sia quello di venerdì scorso. Cercheremo di dare una continuità prima di tutto allo spirito e al senso di appartenenza. Alla base c’è un progetto condiviso di filosofia di gioco con la Nazionale A. Noi abbiamo sposato questa linea, su cui crediamo, e che stiamo seguendo anche con le altre nazionali più giovani. E' una linea che seguiamo da tempo, chiaramente serve pazienza perché non è una linea facile, sulla quale qualche volta potremmo anche inciampare, ma che dobbiamo assolutamente portare avanti perché la nostra idea è quella di costruire anche dei giocatori che siano funzionali al gioco della Nazionale A”.

L'Under21 riparte da Kean e Zaniolo? “Hanno grandi qualità – sottolinea il tecnico azzurro - lo dicono i fatti. Devono fare le giuste riflessioni su qualche errore, il problema non è sbagliare ma imparare dagli errori. Credo in loro per le loro qualità, non c'è bisogno di parole ma di fatti. È tutto nelle loro mani, spetta a loro comportarsi in un certo modo e rispettare le poche regole che esistono in un gruppo”.