Italia U21, Nicolato: "Kean non va salvato, deve maturare"

Paolo Nicolato, ct dell’Italia Under 21, è stato intervistato dalla Domenica Sportiva in vista della sfida di domani contro l’Armenia: “L’obiettivo rimane sempre quello di fare una buona partita, di migliorarsi, dobbiamo aggiungere un mattone dopo l’altro e cercare di fare risultati. Cosa non ha funzionato a Dublino? Non è stata una nella partita, ma l’abbiamo fatta da squadra. Stiamo insieme da pochissimi giorni”.

Su Kean: “Non credo che sia un ragazzo da salvare, credo che deve maturare. Ogni persona ha il suo percorso con più o meno ostacoli, dobbiamo essere noi a cercare di comprendere aiutare questo ragazzo che in questo momento ha qualche difficoltà”.

Su Tonali: “Sono convinto che per lui ogni esperienza sia utile, riesce sempre a tirare fuori il meglio possibile”.