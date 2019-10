Italia U21, Nicolato: "Siamo migliorati, ma manca la condizione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paolo Nicolato, ct della nazionale italiana under 21, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine del successo ottenuto contro l'Armenia: "Abbiamo fatto una gara volenterosa, ma la squadra non sta bene fisicamente. Abbiamo avuto tante occasioni tra primo e secondo tempo, poi se non le sfrutti con un tiro in porta rischi di pareggiarla".

Manca ancora qualcosa?

"Siamo migliorati rispetto la scorsa partita, ma ci manca la condizione. I ragazzi non sono brillanti, abbiamo superato un viaggio difficile e anche delle influenze. Oggi non era facile".