Italia U21, Paganin: "Partita vera. Non sottovalutiamo il Lussemburgo"

Fonte: Rai Sport

Massimo Paganin, Capo Delegazione dell'Italia Under 21, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport a pochi minuti dal calcio di inizio dell'incontro Italia U21-Lussemburgo U21, valevole per le qualificazioni all'Europeo Under 21 in programma nell'estate del 2021 in Ungheria e Slovenia:

"Sarà una partita che verrà giocata con un ritmo alto ed un'alta intensità - dichiara il dirigente azzurro -. Iniziamo il nostro cammino contro una squadra accessibile sotto diversi punti di vista, ma non dobbiamo sottovalutare nessuno perché le partite possono complicarsi".