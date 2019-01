© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Zambrotta apre al ruolo di vice-Mancini sulla panchina della Nazionale italiana. "Per ora l'unico contatto che ho avuto con la FIGC è attraverso il Consiglio Federale. Io vice-Mancini? Non si dice mai di no alla Nazionale se arriva una chiamata. Con una grande persona come Mancini poi c'è solo da imparare", ha dichiarato l'ex calciatore ai microfoni di Sky Sport.