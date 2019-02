James Rodriguez, il papà lo vuole alla Juve: "Una buona soluzione"

© foto di Imago/Image Sport

Il padre di James Rodriguez strizza l'occhio alla Juventus. Nel corso di una intervista rilasciata alla 'Bild', il papà del trequartista del Bayern Monaco, il cui cartellino è ancora di proprietà del Real Madrid, s'è così espresso sul futuro del calciatore colombiano: "La Juventus nel suo futuro? E' molto amico di Cristiano Ronaldo - ha detto Wilson Rodriguez -. Per come vedo il calcio italiano andare alla Juventus sarebbe una buona decisione. In questo momento non mi sembra felice, lo vedo taciturno".