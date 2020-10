Jimenez sui rumors estivi con la Juve: "Ogni giorno ero di un club diverso"

Raul Jimenez, centravanti dei Wolverhampton Wanderers accostato alla Juventus nell'ultimo mercato, ha parlato a Sky Sport delle indiscrezioni che lo avrebbero voluto fra Juventus e Real Madrid."Ero in vacanza, ogni giorno mi svegliavo con un possibile addio per un latro club. Sono stati solamente rumors, sono felice di essere qui e di rimanerci. Devi sempre lasciare porte aperte per tutto, ma non perdere il proprio pensiero. Dev'essere così per ogni finestra trasferimenti. Se dovessi andare via farebbe parte del gioco, siamo professionisti ed è parte della nostra vita".