Joao Pedro: "Sento Cagliari come casa mia"

Joao Pedro, attaccante del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky in vista del finale di stagione. "Ci stiamo preparando bene e siamo fiduciosi per questa partita. La stagione sta andando bene, io sono davvero contento, speriamo di poter raccogliere ancora tante cose belle. Cagliari la sento come casa mia, quando sono arrivato non avevo mai fatto più di due stagioni con la stessa maglia, ora sono in Sardegna da cinque".