Jorge Silva ci spera: "La Lazio è il mio sogno, voglio restare qui"

Nella lista dei difensori convocati per il ritiro di Auronzo di Cadore c'era anche Jorge Silva. Queste le dichiarazioni al portale JN del giovane centrale portoghese, che si è presentato nel dettaglio e ha parlato anche del suo futuro: "Sono molto tecnico. Ho fiducia nelle mie capacità. In Italia ho migliorato quelle caratteristiche in cui ero più carente, come aggressività e concentrazione. In questo Paese c'è molto rigore difensivo, è il luogo ideale per diventare dei grandi difensori".

Dove giocherà la prossima stagione?

"La preparazione estiva sta andando bene, ma nessuno mi ha ancora detto niente. L'obiettivo è rimanere. Giocare nella Lazio era la mia ambizione fin quando da piccolo ho sentito parlare dei biancocelesti. Essere qui e aver raggiunto questi livelli è un sogno diventato realtà. Per tutto quello che ho dimostrato, penso di meritare la conferma, ma ciò non significa che resterò. In Italia si fa molta attenzione all'età di un calciatore e, generalmente, si preferisce puntare sui giocatori esperti. Inzaghi mi ha sempre aiutato molto, in passato così come oggi. È un ottimo allenatore e ha un grande cuore".

Si è pentito di aver lasciato il Benfica così giovane?

"No, non mi sono mai pentito di aver lasciato il Portogallo, sono felice qui e voglio affermarmi in Italia. Se in futuro dovessi ricevere offerte dal mio Paese, le esaminerò. Ma lo farò solo per una proposta importante”.