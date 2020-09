ufficiale Wolverhampton da record, preso Fabio Silva

vedi letture

Come preannunciato negli scorsi minuti, il Wolverhampton ha incrementato la già folta colonia portoghese in campo ed in panchina acquisendo il promettente Fabio Silva (18) dal Porto. Sembra che la cifra corrisposta ai lusitani per l'attaccante sia di ben 40 milioni di euro.

Il club inglese ha già provveduto a salutare il nuovo acquisto.

Una curiosità: Fabio Silva è fratello di Jorge, di tre anni più grande, difensore centrale in forza alla Lazio.