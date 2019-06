Juve, 2 giornate nere in Borsa. Raffica di vendite dopo l'annuncio di Sarri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Due giornate nere per gli azionisti della Juventus. Da venerdì, giorno in cui l'arrivo di Maurizio Sarri a Torino era parso inevitabile, il titolo della società bianconera ha perso il 7,91%. Oggi, la prima seduta dopo l'ufficializzazione di ieri, il titolo a Piazza Affari ha chiuso a -3.4%. Una raffica di vendite arrivata dopo i maxi rialzi registrati nelle scorse settimane sulla scia di indiscrezioni, sempre smentite dal diretto interessato, che sulla panchina bianconera potesse sedersi Pep Guardiola, attuale allenatore del Manchester City. A riportarlo è La Repubblica. Il titolo, in generale, ha fatto registrare un rialzo di 7 punti da quando sono arrivate le prime indiscrezioni.