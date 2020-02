vedi letture

Juve, 38 punizioni di fila senza gol per Ronaldo: in Francia si chiedono dove sia Pjanic

Al netto dello svantaggio della Juventus dopo il primo tempo contro il Lione, Cristiano Ronaldo vive un buon momento. Eccezion fatta per le punizioni: quella battuta nel primo tempo della gara coi francesi è stata infatti la 38esima consecutiva in assoluto senza trovare la via del gol. Nonché la 25esima in Champions League con lo stesso risultato. E in Francia si chiedono perché non le batta Pjanic.

#OJOALDATO - Cristiano Ronaldo lanza una falta directa a la barrera. Lleva 38 faltas directas consecutivas sin marcar con la camiseta de la Juventus (11 paradas, 1 al larguero, 2 fuera y 24 a la barrera). pic.twitter.com/5XWqjBIaqA — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 26, 2020